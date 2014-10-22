В РНБО надали докази, що Україна не використовує заборонені боєприпаси

Українські Збройні сили останній раз отримували касетні боєприпаси в 1991 році, а знайдені в зоні АТО уламки ракети мають маркування з датою випуску 16.06.2003 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів чи має українська сторона докази, що ці заборонені у світі боєприпаси використовують проросійські бойовики.

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"Дійсно, у нас є докази того, що по позиціям сил АТО застосовувалися реактивні заряди з системи залпового вогню "Смерч". Дані заряди були випущені 16 червня 2003 року. Україна в останнє отримала подібний заряд у жовтні 1991 року, і цей факт вказує на те, що ці заряди були використані терористами і походять з території Російської Федерації, і були зроблені штатними фахівцями з РФ, оскільки випустити такі заряди можуть лише підрозділи, які готувалися роками", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що сили АТО на початку жовтня в Донецьку використовували касетні боєприпаси, що призвело до загибелі мирних жителів.

21 жовтня Міністерство закордонних справ України відкинуло обвинувачення українських військових у використанні касетних боєприпасів.