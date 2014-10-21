Human Rights звинуватила сили АТО у використанні касетних боєприпасів. Військові заперечують

Про це повідомляє INSIDER с посиланням на звіт HRW.

«Не дивлячись на те, що неможливо незаперечно підтвердити відповідальність за численні атаки, безліч доказів вказують на те, що українські урядові війська відповідальні за кілька обстрілу Донецька касетними боєприпасами», - повідомляє звіт HRW.

"Протягом тижневого розслідування у східній Україні HRW задокументувала широке використання касетних боєприпасів у боях між урядовими військами і проросійськими бойовиками більш ніж у десяти міських і сільських районах", - повідомляє HRW.

Також повідомляють, що співробітник Червоного Хреста був убитий 2 жовтня в Донецьку під час атаки, яка включала касетні боєприпаси.

Повідомляють, що касетні боєприпаси складаються з десятків або сотень менших боєзарядів, які знаходяться в контейнері, такому як ракета або бомба. Після запуску, контейнер відкривається і випускає боєзаряди, які вибухають після потрапляння на землю.

Касетні боєприпаси вражають без розбору величезну територію, часто в розмір футбольного поля. Також касетні боєприпаси не вибухають під час падіння на землю, а залишаються на бойовому положенні, що робить їх де-факто мінами.

На сьогоднішній день 114 країн підписали договір, який забороняє використання касетних боєприпасів через їх небезпеку, яку вони несуть цивільним особам. Україна також підписала цей договір.

У свою чергу, в АТО заявляють, що українські військові жодного разу під час антитерористичної операції не використовували касетних бомб. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова.

"Касетні бомби чи снаряди заборонені для використання, тому сили АТО їх не використовують", - наголосив Селезньов. "І друга позиція - ми не стріляємо по тих місцях, де живе місцеве населення", - додав він.

На уточнююче питання, чи дійсно військові жодного разу за час проведення АТО не використовували касетні бомби, Селезньов зазначив: "Ми не використовували їх взагалі. Бо вони заборонені".

"А по-друге, наші задачі не мирні громадяни, а бойовики, тому ми не стріляємо в напрямку мирних громадян", - наголосив він.