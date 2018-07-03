Майже 60% опитаних громадян згодні, що наразі відбувається зовнішнє управління Україною.

51% українців підтримують вступ України до Євросоюзу, 41% - до НАТО.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні результати опитування сьогодні під час прес-конференції оприлюднили три компанії - Центр "Соціальний моніторинг", "Соціс" та Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка.

Так, на запитання "Якщо б найближчої неділі проводився референдум щодо вступу України в Європейський Союз, як Ви проголосували б?", 51,4% респондентів відповіли "За вступ"; 29,4% - "Проти вступу"; 9,3% - "Не брав/ла би участі"; 10% відмовилися від відповіді.

При цьому на запитання "Якщо б найближчої неділі проводився референдум щодо вступу України в НАТО, як Ви проголосували б?", 41,4% опитаних відповіли "За вступ"; 36,8% - "Проти вступу"; 10% - "Не брав/ла би участі" та 11,8% відмовилися відповідати.

Разом з тим, 58% опитаних згодні, що наразі відбувається зовнішнє управління Україною, а 51% вважають за необхідне позбавитися такого зовнішнього управління.

Опитування проводилося 21-27 червня 2018 року на всій території країни (крім окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також Автономної республіки Крим). Всього було опитано 5030 респондентів віком від 18 років у 350 різних населених пунктах, крім обласних центрів. Стандартні відхилення при достовірних 95% не перевищують 1,5%. Рівень досягнення - 75%. Отримання інформації відбувалося методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч".