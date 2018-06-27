США піднімуть українське питання на саміті НАТО – заступник держсекретаря

Вашингтон не задоволений діями Угорщини щодо блокування рішень щодо України.

США мають намір підняти українське питання на саміті НАТО і не задоволені тим, що Угорщина блокує політичну співпрацю України з Альянсом.

Про це заявив заступник державного секретаря США Джон Салліван у спілкуванні з українськими журналістами, повідомляє Європейська правда.

Салліван не став розкривати, як самі саме рішення щодо України можуть бути схвалені в Брюсселі. Водночас, він наголосив, що під час саміту Дональд Трамп має намір особисто підняти українське питання.

Читайте такожУгорщина погодилася на участь України у саміті лідерів НАТО, але блокує двосторонню комісію (відео)

"Підготовка до саміту ще тримає, тому я не можу повідомити деталі, це проти правил дипломатії. Але повірте мені, Україна точно буде обговорюватиметься на саміті в Брюсселі. Президент Трамп планує обговорити із союзниками всі питання, включаючи українське", - заявив він.

Представник керівництва Держдепу нагадав, що США лишаються прибічниками членства України в НАТО, коли настане час для такого рішення.

Джон Салліван окремо наголосив, що Вашингтон не задоволений діями Угорщини щодо блокування рішень щодо України.

"Ми не підтримуємо і будемо переконувати ті країни, які піднімають в рамках НАТО свої проблеми, які не стосуються Альянсу, і використовують це як важіль для тиску на інші держави у обговоренні питань з порядку денного Альянсу.

Ми хочемо, щоб у НАТО питання вирішувалися по суті. Ми будемо наполягати, що НАТО ухвалює ті рішення, які потрібні для всього Альянсу", - заявив він.