81% українців не схвалюють діяльність Порошенка – опитування

Схвально оцінюють діяльність глави держави Петра Порошенка лише 12% респондентів.

81% українців не схвалює діяльність президента України Петра Порошенка.

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Про це свідчать результати опитування «Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: опитування IRI», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) у березні.

Натомість, 7% респондентів сказали, що їм важко відповісти на це питання.

У березні 2014 кількість тих, хто схвально ставився до діяльності президента та тих, хто негативно оцінював її, була приблизно однаковою. Тоді, відповідно до результатів опитування, діяльність глави держави схвалювали 47% респондентів, натомість 42% - не схвалювали, а 11% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.