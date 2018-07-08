Порошенко звільнив свого помічника Горащенкова

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Президент України Петро Порошенко звільнив Олексія Горащенкова з посади свого помічника.

Відповідний указ президента №198/2018 оприлюднено на сайті глави держави.

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«Увільнити Горащенкова Олексія Миколайовича від виконання обов’язків помічника Президента України (поза штатом)», - йдеться в указі від 7 липня.

Про причини звільнення не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що керівництво і члени агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.

Соломатіна стверджувала, що нібито працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки електронних декларацій.

«Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор щодо НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання, в першу чергу розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК», - сказала Соломатіна. За її словами, вона відмовилась від цієї пропозиції.

Згодом Саламатіна оприлюднила скріншоти переписки із людиною, якою, за її словами, є перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента та «куратор НАЗК» Олексій Горащенков.

Загалом вона опублікувала три дописи зі скріншотами можливого спілкування з представником АПУ. Згідно зі знімками, людина, яка підписана як «Олексій Гор», заявляє про необхідність, зокрема, «якнайшвидше починати атаку на Юлю і Рабін...ча», просить передати «три варіанти по грузину, як домовлялися», а також доповісти президенту про її звільнення.

Порошенко призначив юриста та дипломата Олексія Горащенкова на посаду в АП у 2014 році. На той час він був співробітником Міністерства закордонних справ України.