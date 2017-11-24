Екс-співробітниця НАЗК оприлюднила скріншоти нібито свого листування з "куратором" із АП

Колишній голова департаменту фінансового контролю Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна оприлюднила скріншоти переписки із людиною, якою, за словами автора допису, є перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента та «куратор НАЗК» Олексій Горащенков.

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Відповідний допис вона зробила на власній сторінці у Facebook.

«Якщо у когось ще є сумніви щодо існування куратора за НАЗК в Адміністрації президента або сподівання, що СБУ забезпечить неупереджений розгляд справи за заявою викривачів з НАЗК, почитайте фрагменти моєї переписки у WhatsApp з Олексієм Горащенковим. Тож, я боюся за своє життя і здоров'я. Особливо після нападу на Ларису Гольник. Утім, краще я опублікую це зараз, ніж буду чекати, поки до мене прийдуть «ввічливі люди» з департаменту «К». Ніхто не зацікавлений це розслідувати, нехай хоч громадськість знає, що відбувається. Нижче - фрагмент переписки з паном Горащенковим про моє звільнення», - написала Соломатіна.

Загалом вона опублікувала три дописи зі скріншотами можливого спілкування з представником АПУ. Згідно зі знімками, людина, яка підписана як «Олексій Гор», заявляє про необхідність, зокрема, «якнайшвидше починати атаку на Юлю і Рабін...ча», просить передати «три варіанти по грузину, як домовлялися», а також доповісти президенту про її звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Соломатіна заявила, що керівництво і члени агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.

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Соломатіна стверджувала, що нібито працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки електронних декларацій.

«Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор щодо НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання, в першу чергу розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК», - сказала Соломатіна. За її словами, вона відмовилась від цієї пропозиції.

Соломатіна також стверджувала, що написала заяву про звільнення і перебуває на лікарняному.

У НАЗК, в свою чергу, заявили, що Соломатіна – колишній працівник Нацагентства, а поширена нею інформація є недостовірною, а також звинуватили її в «спробі дискредитувати успішно розпочату антикорупційну реформу в Україні».