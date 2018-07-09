У мережі показали величезний кортеж Порошенка у Волинській області (відео)

Як можна побачити на записі, кортеж супроводжують автомобілі поліції.

З'явилися кадри з нібито кортежем президента України Петра Порошенка, який помітили у селі Устилуг Волинської області.

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Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Saviose. На кадрах можна побачити кортеж з понад десятка автомобілів різних марок.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху у кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.