Кортеж Порошенка збив людину у центрі Києва: камери "спіймали" момент ДТП (відео)

З'явився відеозапис, як кортеж президента України збив пенсіонера у центрі Києва.

У Києві 6 березня на розі вулиць Інститутської і Шовковичної автомобіль поліції, який супроводжував кортеж президента Петра Порошенка, збив літнього чоловіка.

У поліції "Обозревателю" уточнили, що автомобіль поліції Volkswagen скоїв наїзд на пішохода, який раптово з'явився на проїжджій частині, незважаючи на заборонний сигнал регулювальника.

Читайте такожУ Польщі при зіткненні авто з потягом загинули четверо українців (фото, відео)Правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу почали надавати потерпілому першу медичну допомогу й викликали лікарів.

Чоловік 1930 року народження був доставлений до лікарні. За попередньою інформацією медиків, у постраждалого - перелом ноги та струс головного мозку.

На місці події працювали патрульні поліцейські і слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві. Встановлюються всі обставини ДТП.

Дивіться відео моменту аварії:

Як повідомлялося раніше, чоловік, якого збили, серйозно постраждав, але зміг піднятися і сісти на лавочку на тротуарі. Патрульні поліцейські надали йому першу медичну допомогу та викликали «швидку».