У РФ завели справу проти трьох українських депутатів за висловлювання про події в Грозному

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії за результатами процесуальної перевірки стосовно українських депутатів Юрія Берези, Андрія Левуса та Ігоря Мосійчука порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму)», - говориться в повідомленні.

На думку комітету, Береза, Левус і Мосійчук виступили із заявами, виправдовуючи злочини, вчинені 4 грудня 2014 року в місті Грозному, і за допомогою засобів масової інформації закликали до скоєння аналогічних злочинів на території Російської Федерації.

В рамках кримінальної справи слідством дані відповідні доручення про оголошення підозрюваних у розшук.

Читайте такожКадиров доручив своїм бойовикам викрасти трьох народних депутатів України«Ці так звані депутати, ймовірно, погано знайомі або взагалі не в курсі ефективності роботи російської правоохоронної системи. Так от, спеціально для них, і для тих, у кого може виникнути спокуса повторити їхні висловлювання, нагадаю, що ще нікому з тих, хто вчинив теракти і подібні злочини на території Російської Федерації, не вдалося піти від відповідальності: хтось вже засуджений, хтось при вчиненні опору знищений. Саме така доля очікує на тих, хто закликає до подібних злочинів на території Росії, де б вони не перебували», - говориться в документі.