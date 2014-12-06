У Росії хочуть посадити на 7 років українських політиків, які висловилися про події в Чечні

Про це повідомляється на сайті СК РФ.

У Росії заяви неназваних політиків розцінюють як публічне виправдання тероризму, що, згідно з Кримінальним Кодексом РФ, розцінюється як злочин.

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"Оскільки при цьому були використані засоби масової інформації, санкція даної статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

В СК РФ додають, що за результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.