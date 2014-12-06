У Росії хочуть посадити на 7 років українських політиків, які висловилися про події в Чечні
04:32, 06 грудня 2014Світ
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Головне слідче управління Слідчого комітету Росії почало процесуальну перевірку у зв'язку з заявами деяких українських політиків щодо подій в Грозному 4 грудня.
У Росії хочуть посадити на 7 років українських політиків, які висловиися про події в Чечні / vk.com/zataev93
Про це повідомляється на сайті СК РФ.
У Росії заяви неназваних політиків розцінюють як публічне виправдання тероризму, що, згідно з Кримінальним Кодексом РФ, розцінюється як злочин.
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"Оскільки при цьому були використані засоби масової інформації, санкція даної статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
В СК РФ додають, що за результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.
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