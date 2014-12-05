Кадиров вирішив висилати з Чечні сім'ї ополченців та зносити їх домівки

Глава Чечні РамзанКадиров пообіцяв висилати з республіки родичів ополченців та зносити їх домівки.

Про це він написав у своєму Instagram.

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"Якщо бойовик у Чечні здійснить вбивство співробітника поліції чи іншої людини, сім'я бойовика буде негайно видворена за межі Чечні без права повернення, а будинок знесено разом з фундаментом", - заявив він.

Кадиров підкреслив, що "прийшов кінець часу", коли казали, що батьки не відповідають за вчинки синів або дочок.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, вночі 4 грудня невідомі озброєні люди напали на пост ДПС у Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинули троє співробітників патрульної служби.

Потім нападники перемістилися до Будинку друку, де розміщуються республіканські газети, інтернет-видання та представництва федеральних ЗМІ. На ранок загинуло не менше шести осіб, кілька людей були поранені.

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У центрі міста було введено режим "контртерористичної операції". Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення ополченців у Будинку друку. Фото з місця подій свідчать, що Будинок друку в результаті боїв повністю згорів, у Грозний введено військову техніку.