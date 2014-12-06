Олланд перед зустріччю з Путіним зателефонував Порошенку

Президент України Петро Порошенко та президент Франції Франсуа Олланд обговорили ситуацію на Донбасі та наголосили на необхідності виконання Мінських домовленостей.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Порошенко та Олланд обговорили ситуацію на Донбасі. Співрозмовники погодились щодо необхідності досягнення виконання Мінських домовленостей, в тому числі для негайного вирішення гуманітарних проблем в Донецькій та Луганській областях.

Президенти України та Франції домовились про подальшу координацію зусиль задля мирного врегулювання на Донбасі, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Олланд сьогодні, 6 грудня, проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої планує обговорити ситуацію в Україні. Олланд відвідає Москву транзитом, повертаючись із Казахстану до Парижа.