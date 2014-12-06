Олланд сьогодні вирішив злітати до Путіна дорогою з Казахстану

Незапланована зустріч президентів Франції і Росії Франсуа Олланд і Володимира Путіна відбудеться в суботу у Москві.

Про це повідомив Єлисейський палац.

У прес-службі Кремля ТАСС підтвердили, що така зустріч відбудеться.

Про те, чому буде присвячений діалог Олланда і Путіна, не повідомляється.

Олланд повертається в Париж транзитом через Москву після закінчення дводенного візиту до Казахстану.

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15 листопада в рамках саміту G20 відбулася двостороння зустріч російського і французького лідерів.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція може ніколи не передати "Містралі" Росії.