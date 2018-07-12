Порошенко не очікує від зустрічі Трампа і Путіна сюрпризів

Після зустрічі у Гельсінкі не буде сюрпризів - і це водночас добра і погана новина, зазначив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко не очікує від зустрічі прездентів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка відбудеться 16 липня у Гельсінки, оптимістичних чи песимістичних сюрпризів.

Читайте такожТрамп про анексію Криму: це відбулося за Обами, я би не дозволив цьому статися

Про це він заявив під час спеціальної сесії в рамках саміту НАТО у Брюсселі.

«Зазвичай я дуже оптимістична людина. Але, на жаль, оптимістичних сюрпризів з Гельсінки не буде. Це погані новини. І в той же час, песимістичних сюрпризів теж не буде. І це добрі новини. Це буде просто зустріч і початок дискусії», - сказав президент.

Водночас, зауважив Порошенко, тон цієї дискусії і порядок денний обіцяє, що Україна буде серед пріоритетних тем.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, Трамп підтвердив, що на зустрічі з Путіним порушить питання України.