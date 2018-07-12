Трамп про зустріч з Путіним: ми говоритимемо про Україну

Президент США стверджує, що лідери країн-членів НАТО подякували йому за зустріч з Путіним.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 липня у Гельсінки (Фінляндія), він порушить питання України.

Про це він сказав на прес-конференції в рамках участі в саміті НАТО в Брюсселі.

"Як ви знаєте, я зустрічаюся з президентом Путіним у понеділок. І я думаю, що ми їдемо на цю зустріч, не маючи занадто великих очікувань. Ми хочемо дізнатися про Сирію. Ми, без сумніву, спитаємо про ваше улюблене питання щодо втручання (у вибори президента США - УНІАН). Я знову порушу це питання, але ми також говоритимемо про інші справи. Ми говоритимемо про Україну", - заявив Трамп.

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При цьому він заявив, що Україна бере участь у саміті НАТО. "Ви знаєте, дуже цікаво почути, що вони мають сказати", - сказав Трамп.

Разом з тим, президента США запитали, чи лідери інших країн-членів Альянсу висловлювали якісь специфічні занепокоєння щодо зустрічі з президентом РФ або чи прохали порушити на зустрічі з Путіним якісь питання.

"Вони насправді подякували мені за зустріч з президентом Путіним. Я очікую на зустріч. Вони подякували мені. Вони думають, що це гарна справа, що я роблю це. І вони висловили нам найкращі побажання. Враховуючи сказане, ми побачимо, що станеться", - сказав Трамп.

Також він сказав, що на зустріч з Путіним не піде багато часу.

"Ми подивимося, до чого ця зустріч призведе. Вона може призвести до чогось дуже продуктивного, а може, і ні", - сказав Трамп.