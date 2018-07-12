Порошенко розповів, про що говорив з Трампом під час зустрічі (відео)

Також, за його словами, було наголошено про досягнення України в реалізації реформ.

Президент Петро Порошенко заявляє, що ретельно обговорив з президентом США Дональдом Трампом його майбутню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном та питання «Північного потоку-2».

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Про це він заявив під час прес-конференції в рамках саміту НАТО у Брюсселі.

«Було мені цікаво, коли був витік інформації, що нібито скасували зустріч мою з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми насправді дуже ретельно обговорили і наступну зустріч президента Трампа в Гельсінки в понеділок 16 числа. Було ретельно обговорено питання «Північного потоку-2», - сказав він.

Крім того, за його словами, було наголошено про досягнення України в реалізації реформ.

Всього, як зазначив Порошенко, відбулося більше 15 двосторонніх зустрічей в рамках саміту в Брюсселі.