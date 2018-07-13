Порошенко: в документах НАТО Росію вперше визнали агресором

Порошенко наголосив, що Росію стали визнавати агресором не лише на словах, а й у документах.

Президент України Петро Порошенко заявив, що на Донбасі йде війна через агресію Росії проти України, від якої гинуть українські військові та цивільні громадяни. Президент підкреслив, що це не заморожений конфлікт, як дехто намагається це зобразити.

"Це спільна позиція всіх країн, які дали нам гарантії безпеки. Перше - це не заморожений конфлікт", - зазначив Порошенко в інтерв’ю телеканалу France 24, передає його прес-служба.

"Це суверенна українська територія, і Росія туди направляє війська, щоб вбивати українців", - сказав президент.

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Він наголосив, що врешті Російську Федерацію стали визнавати агресором не лише на словах, а й у документах. "Росія - агресор. І це вперше продемонстровано в документах цього Саміту НАТО, що агресивні дії Росії призвели до цієї ситуації. І це спільне розуміння, що це Росія і це агресія", - підкреслив Порошенко.

"Миротворці не мають повертати український суверенітет, ми можемо зробити це через політичний процес. Вони мають повернути мир на цю землю, зупинити вбивства. Присутність миротворців під мандатом РБ ООН зможе допомогти нам вивести російські війська з цієї території, вивести російські танки, артилерію", - сказав Порошенко про ініціативу із запровадження миротворчої місії під егідою ООН.

Водночас, Глава держави констатував, що запровадження місії не відбувається через блокування цього питання саме Росією - попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України.

"Цього не відбувається. І Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти. Миротворці - міжнародні сили, об’єктивне джерело інформації - прийдуть туди, захищатимуть місцеве населення, і створять політичні та безпекові передумови для імплементації Мінських угод. В нас є гарантії безпеки з боку Росії у Будапештському меморандумі, в нас є підпис Росії під Мінськими угодами, ми маємо російську відповідальність. Це дуже важливо", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у НАТО підтримують розгортання миротворчих сил ООН на всій території Донбасу.