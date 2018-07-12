У НАТО підтримують розгортання миротворчих сил ООН на всій території Донбасу

В Альянсі вважають, що миротворці мають сприяти повному виконанню Мінських угод.

Глави держав та урядів країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) підтримують розгортання миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на всій території Донбасу, включно з неконтрольованою урядом України ділянкою українсько-російського кордону.

Про це йдеться в заяві за підсумками засідання Північноатлантичної ради за участю України та Грузії в рамках саміту Альянсу в Брюсселі, йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

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Зокрема, лідери країн-членів Альянсу і України взяли до уваги останні обговорення у "нормандському форматі" на шляху до повного виконання Мінських угод.

Також було обговорено потенційну можливість розгортання миротворчого контингенту за дозволом ООН на сході України.

"Лідери підкреслили, що миротворчій контингент має підтримувати та сприяти повному виконанню Мінських угод з дієвим мандатом для забезпечення безпеки у всій зоні конфлікту, в тому числі вздовж українсько-російського кордону", - наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося, що Росія проти пропозиції України і США, щоб місія ООН взяла під контроль окупований Донбас для організації виборів.