Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до незаконного будівництва Керченського мосту

Індивідуальні санкції введено щодо шести осіб, причетних до будівництва Кримського мосту.

Посли держав-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти шести осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Петро Порошенко. "Це свідчить про невідворотність покарання для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які мали, мають або будуть мати відношення до дій, пов’язаних зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Євросоюз запровадити санкції проти осіб, відповідальних за порушення прав людини в окупованому Росією Криму та за спорудження Кримського мосту через Керченську протоку.

19 червня Рада ЄС продовжила до 23 червня 2019 року санкції, які передбачають заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Крим та імпортувати товари з півострова.