Порошенко чекає від ЄС жорсткої позиції щодо викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях

Глава держави привітав рішення Ради ЄС щодо продовження заборони європейським компаніям інвестувати у Крим.

Президент Петро Порошенко заявляє, що очікує від Євросоюзу жорстку позицію щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях.

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Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook. "Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік «кримський пакет» санкцій проти російського агресора", - зазначив Порошенко.

"Розраховуємо на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях. Обговоримо це питання з лідерами ЄС на саміті 9 липня", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Рада Євросоюзу продовжила на рік, до 23 червня 2019 року, санкції, які передбачають заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.

Раніше Порошенко заявляв, що пріоритетом саміту Україна-Євросоюз, запланованого на 9 липня, буде необхідність інтеграції Києва до енергетичного, цифрового, митного союзів ЄС та Шенгенської зони.