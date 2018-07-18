Конгресмени закликали Трампа протистояти агресії РФ проти України

Вони також привернули увагу до атак Росії спрямованих проти суверенітету України.

Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в Конгресі США закликали президента Дональда Трампа "стати пліч-о-пліч з союзниками в НАТО перед лицем постійних загроз з боку Росії та її агресії в Україні".

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Про це йдеться в спільній заяві за авторства конгресменів від Демократичної партії Марсі Каптур та Сенді Левіна, а також конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, передає Голос Америки.

До оголошення спільної заяви конгресменів спонукала спільна прес-конференція президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Гельсінкі.

"Нас, як співголів двопартійної групи підтримки України, глибоко непокоїть підлегла поведінка президента по відношенню до президента Путіна. США не можуть сприймати дії спрямовані на послаблення демократичних інституцій в США, а також союзників за кордоном", - йдеться в заяві.

"Незаконне вторгнення Росії до України є нападом на мир та безпеку Європи, що спричинив смерті тисяч українців і змусив мільйони залишити свої домівки", - наголосили конгресмени.

"Нас також непокоїть напад уряду Росії на український суверенітет, включаючи кібератаки на установи, агресію на Донбасі та незаконну окупацію Криму", - заявили конгресмени.