"Замість того щоб протистояти Путіну, Трамп лизав його чоботи" - британська преса про заяви президента США

Британська преса написала про те, що заяви Дональда Трампа на спільній з Путіним прес-конференції еквівалентні зраді національних інтересів США.

Британська преса припускає, що прес-конференція Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі, швидше за все, запам'ятається як один з ключових моментів президентства Трампа.

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У статті Financial Times йдеться про те, що на прес-конференції в Гельсінкі Трамп невідомо чому, почав виступати проти своїх американських критиків - від Хіларі Клінтон до ФБР. "Подібні витівки виглядають погано, коли Трамп це робить вдома. Але на саміті з російським президентом, за кордоном, це еквівалентно зраді національних інтересів США", - вважає газета. "Трамп завдав відразу кілька серйозних ударів по національних інтересах Америки. Його поведінка в Гельсінкі дала ясно зрозуміти, що він вважає своє власне політичне виживання важливішим за будь-яке верховенство права", - йдеться в статті, передає Бі-бі-сі.

Видання зазначає, що для Трампа все - від правди до верховенства права і гідності США - грає другорядну роль, а на першому місці - особисті інтереси. Нескладні й егоцентричні фрази президента також знову піднімають питання, про те, чи володіє він достатніми інтелектуальними здібностями для того, щоб займати президентську посаду.

Контраст із самоконтролем (і глибоким цинізмом) Путіна був невтішним.

Також газета зазначає, що саміт Трампа і Путіна підняв питання про направлення американської зовнішньої політики, які викликають занепокоєння. Трамп прибув до Гельсінкі після низки зустрічей з лідерами країн НАТО, під час яких він вів себе войовничо і робив недоречні зауваження. Він навіть назвав ЄС "супротивником" в тому, що стосується торгівлі. Він не вживав таких слів по відношенню до Росії, назвавши натомість президента Путіна "хорошим конкурентом".

Те, що Дональд Трамп не сказав публічно, викликає не меншу тривогу, ніж те, що він сказав. Він жодного разу не згадав військову інтервенцію Росії на сході України, не сказав ні слова про отруєння людей "Новачком" у Великобританії і не згадав про четверту річницю катастрофи авіарейсу MH17, збитого російською ракетою.

У статті оглядача з питань оборони і безпеки Кріса Хьюза, опублікованій в Daily Mirror, йдеться про те, що зараз завіса повинна спати з очей всіх прихильників Дональда Трампа, якщо вони не ідіоти.

"Ті, хто вважає, що у Володимира Путіна немає компромату на Трампа, дивилися якусь іншу прес-конференцію, а не ту, що пройшла в Гельсінкі", - йдеться в статті.

Там Трамп отримав від Путіна футбольний м'яч, а натомість дав йому все, що той хотів.

"Це було шансом протистояти деспоту, який проводить криваву компанію проти Заходу. Путін організував втручання в президентські вибори в США, напад на Скрипалів, вторгнення в Крим і бомбардування Сирії заради того, щоб зміцнити підтримку з боку власного населення і сіяти розбрат за кордоном", - йдеться в статті.

"Але замість того, щоб представляти західну демократію і протистояти Путіну, Трамп лизав його чоботи і принижував свої власні спецслужби. Це було безпрецедентною зрадою", - пише Кріс Хьюз.

Він як би просто сказав Путіну, що той може скільки хоче гратися зі своїм "Новачком" і вбивати людей на вулицях британських міст.

Хьюз цитує неназваного колишнього співробітника британської контррозвідки, який каже, що шокований словами Трампа проти своєї власної країни, і нагадує про перші словах досьє, складеного колишнім агентом МІ6 Крісом Стілом. "В досьє говориться: "Російський режим культивував Трампа, підтримував і допомагав йому не менше п'яти років. Мета: розширення розколів в західному альянсі. Колишній співробітник російських спецслужб каже, що у ФСБ досить компромату на Трампа після його візиту в Москву для того, щоб шантажувати його", - пише Кріс Хьюз.

Guardian публікує статтю свого оглядача Саймона Тісдалла в якій той пише, що проблему, яку являє собою Трамп, може вирішити лише Америка. "Це не трансатлантичне питання. На даний момент європейці загалом розуміють, з ким вони мають справу. Але це розуміння не дійшло до дуже багатьох американців", - зазначає оглядач.

Непідконтрольний Трамп - проблема, створена в Америці, і лише Америка може цю проблему вирішити. А решта світу лише спостерігає за подіями, пише Саймон Тісдалл.

Daily Telegraph публікує статтю свого оглядача Кона Кохліна, в якій говориться, що після того, як стало ясно, що президент Трамп твердо має намір розвивати свої особисті відносини з Володимиром Путіним, також стало ясно, що немає ніяких гарантій того, що США прийдуть на допомогу Великобританії або іншим членам НАТО у випадку, якщо Росія продовжить свою політику дестабілізації країн Заходу.

Кохлін зазначає, що завдяки Дональду Трампу ми тепер живемо в епоху непередбачуваності. Найкраще, що можна зробити в таких умовах - бути готовим до будь-якого розвитку подій, пише Кон Кохлін.