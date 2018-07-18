"В реальності люди дивляться телевізор": блогер розповів про проблеми України у інформвійні з РФ

Український блогер Андрій Полтава вказав на проблеми у протидії російській пропаганді.

Україна програє Росії в інформаційній війні, оскільки люди з проукраїнською позицією переважно не мають доступу до телебачення.

Про це відомий блогер, засновник "Вата шоу" Андрій Полтава розповів в інтерв'ю "Апострофу".

Зазначається, що у відомого російського пропагандистського телеканалу Russia Today трансляція йде на 22 мовах по всьому світу, в той час як в Україні всі телеканали належать не проукраїнським власникам.

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"Що я, блогер, навіть за тієї популярності, яку маю в мережі на сьогодні, можу зробити проти того ж Шарія, у якого явно російська підтримка і цілий відділ на нього працює, готує матеріали? А мені канал постійно видаляють, видаляють відео, постійні скарги. Інформаційний опір у нас дуже слабкий, незважаючи на те, що повно блогерів з'являється, але аудиторія дуже маленька. Вибори в Україні будуть не в соцмережах, а в реальності. В реальності ж люди дивляться телевізор, а доступу до телевізора немає у блогерів. І ми не можемо показати справжню картину, що думають росіяни про українців", - підкреслив блогер.

За його словами, спочатку він хотів піти працювати в Міністерство інформаційної політики України.

"Думав, що покличуть консультантом яким-небудь. Карний розшук у Великобританії як утворився: людей набирали із злочинців, з тих, хто розуміє, як влаштований злочинний світ. А у нас інформаційною війною займаються люди, які взагалі ніколи до неї не були причетні. Я думав, що могли б зібрати активних українських блогерів, дати їм можливість вийти на канали, але державі, напевно, це не дуже потрібно", - зауважив Андрій Полтава.