МЗС: представник офіційного Києва не поїде в Мінськ на переговори

Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Еспресо.TV.

Читайте такожПолторак сподівається на дотримання "дня тиші" незважаючи на перенесення зустрічі в Мінську

"Керівництво країни приймає на себе відповідальність за цю ситуацію. Але там (серед членів тристоронньої консультативної групи в Мінську, - Ред.) не може бути офіційного представника України. Оскільки офіційних представників з боку "ЛНР" і "ДНР" там теж немає. І їх там взагалі не може бути, оскільки це неофіційні структури", - повідомив він.

За його словами, компромісною датою наступної зустрічі в Мінську з переговорів з вирішення ситуації на сході може бути 11 грудня.