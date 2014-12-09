МЗС: представник офіційного Києва не поїде в Мінськ на переговори
20:49, 09 грудня 2014Політика
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Серед членів "мінської групи" не може бути офіційного представника української влади.
Представників від України у Мінську не буде / Wikipedia
Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Еспресо.TV.
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"Керівництво країни приймає на себе відповідальність за цю ситуацію. Але там (серед членів тристоронньої консультативної групи в Мінську, - Ред.) не може бути офіційного представника України. Оскільки офіційних представників з боку "ЛНР" і "ДНР" там теж немає. І їх там взагалі не може бути, оскільки це неофіційні структури", - повідомив він.
За його словами, компромісною датою наступної зустрічі в Мінську з переговорів з вирішення ситуації на сході може бути 11 грудня.
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