Мінську зустріч можуть перенести на 12 грудня – СБУ

Про це заявив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Швидше за все, завтра зустріч не відбудеться. І маю велику надію, з великою вірогідністю вона відбудеться 12 грудня, в п'ятницю. І думаю, що не тільки відбудеться зустріч, а й будуть конкретні результати", - зазначив він.

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Вовк висловив свою особисту думку про те, що 9 грудня відбудеться день тиші: "У будь-якому разі, важка зброя стріляти не буде".

"Я маю впевненість, що цей день тиші продовжиться до 12 грудня, коли він буде закріплений відповідними документами", - додав Вовк.

Раніше повідомлялося, що в "ЛНР" наполягають на проведенні зустрічі контактної групи в Мінську 12 грудня.

Як відомо, 5 вересня у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення вогню на Донбасі. Однак бойовики його не дотримувалися.

У ніч на 20 вересня учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали в Мінську меморандум про реалізаціюпротоколу від 5 вересня. Але це не допомогло і бойовики продовжили обстріли.