Геращенко: "ніяких референдумів" на окупованому Росією Донбасі не буде

Українська сторона закликає РФ виконати Мінські угоди та вивести російські війська і найманців з Донбасу.

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко наголошує, що жодних референдумів на окупованому Росією Донбасі не буде.

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

"Ніяких референдумів під дулами автоматів й розміщеними під школами й дитсадками окупованого Донецьку й Луганську російськими танками, ніяких референдумів, організованих на територіях, де 4 роки мозок громадянам промиває російська пропаганда й "лайфньюси", що залякують людей «фашистами і хунтою», ніяких референдумів, організованих маріонетками Кремля на окупованих Кремлем землях не буде", - наголосила Геращенко.

"Путін зізнався, що це він і його військові вже організували "референдум" в Криму, й це зізнання, цю явку з повинною наші дипломати зобов'язані використати в позовах проти РФ щодо крадіжки Криму, в усіх наших заявах для посилення санкцій проти РФ", - заявила Геращенко.

Читайте такожГлава МВС Італії назвав окупацію Криму законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією»

При цьому вона зазначила, що в Мінських угодах не йдеться про якийсь референдум. "А є місцеві, регіональні вибори, які мають проходити за українським законодавством, під егідою міжнародних організацій, зокрема, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ", - заявила Геращенко.

Вона наголосила, що вибори на Донбасі можливі лише після демілітаризації регіону та роззброєння бойовиків. Геращенко наголосила, що вони не мають проходити "під дулами автоматів" і "під наглядом ФСБшників і «зелених чоловічків» з перешитими шевронами".

Також Геращенко заявила, що у виборах мають брати участь внутрішньо переміщені особи з Донбасу. "Бо це вони, а не маріонетки Кремля, є голосом Донбасу", - заявила Геращенко.

"Ми твердо стоїмо на позиції, що РФ має виконувати Мінські угоди: припинити стріляти, припинити поставки техніки бойовикам, вивести свої війська з перешитими шевронами, "потіряшок" і зброю, звільнити заручників і повернути нам контроль над нашим кордоном", - наголосила вона.

"А референдуми Путін нехай вдома організовує, в РФ, наприклад, щодо підняття пенсійного віку. Цікаво, збере 80 чи 90 відсотків підтримки?" - підкреслила Геращенко.

Також, за її словами, українська сторона офіційно звернулася до американських партнерів з проханням надати інформацію, "про які такі «нові ідеї щодо України», про які заявив в своєму інтерв‘ю Путін, йшлося на зустрічі в Гельсінкі, й чи йшлося взагалі".

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.

17 липня Путін повідомив, що домовився з Трампом опрацювати на експертному рівні питання врегулювання кризи в Україні.

«Ми говорили стосовно України, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки на експертному рівні», - повідомив Путін.