Італія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України - посол

Італійського дипломата було викликано до МЗС України у зв'язку із заявою глави МВС Італії, що окупація Криму є "законною", а Революція гідності в Україні – "псевдореволюцією".

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа запевняє у послідовності позиції його країни щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, до МЗС було запрошено посла Італії за роз'ясненнями у зв'язку з неприпустимими висловлюваннями міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо України.

"Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України чітка та послідовна, про що Італією офіційно заявлено на всіх міжнародних майданчиках, включно з недавніми заходами, що відбулися в рамках ЄС, НАТО та "Великої сімки", - заявив Ла Чечіліа під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль.

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При цьому, з боку МЗС України було зазначено, що Україна розраховує, що Італія й надалі сприятиме збереженню єдиної позиції Європейського Союзу щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в інтерв'ю американському виданню The Washington Post назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією». Також він виступив за скасування санкцій проти РФ.

Відомо, що Сальвіні є представником партії "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі"), яку підозрюють у тісних зв'язках з керівною партією Кремля "Єдина Росія", і зокрема, в отриманні фінансування. Водночас Сальвіні заперечує, що його партія фінансується російськими грішми.

Журналісти видання The Washington Post попросили його прокоментувати звинувачення, що його партія "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі") бере кошти від російської керівної партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

"Це фальшиві новини. Ми судимося з тими, хто повідомляє про це. Це неправда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або жодного долара", - стверджує Сальвіні.

Водночас щодо існування угоди між партіями "Ліга" та "Єдина Росія" міністр відповів: "Так, це була політична угода, щодо якої відбувалася трансляція у всесвітній мережі. Предметом угоди була співпраця між молодіжними рухами у культурних та економічних питаннях, так само, як і з іншими партіями, такими як "Національний фронт" у Франції та Австрійською партією свободи".