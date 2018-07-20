Проросійський глава МВС Італії прокоментував інформацію про отримання грошей від "Єдиної Росії"

Глава МВС Італії вважає зустріч Путіна і Трампа «позитивним сигналом для Європи» Маттео Сальвіні переконаний, що остання зустріч лідерів США та РФ свідчить про зближення цих країн.

Віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні вважає зустріч президентів Російської Федерації Володимира Путіна і Сполучених Штатів Дональда Трампа, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, «позитивним сигналом для Європи».

Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню The Washington Post.

Зокрема, його запитали, що він думає про останню зустріч президентів США і Росії.

"Це був дуже позитивний сигнал - зближення між США та Росією є гарною новиною для Італії та Європи", - наголосив Сальвіні.

Також його попросили прокоментували звинувачення, що його партія "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі") бере кошти від російської керівної партії Путіна "Єдина Росія".

"Це фальшиві новини. Ми судимося з тими, хто повідомляє про це. Це не правда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або жодного долара", - стверджує він.

Водночас, щодо існування угоди між партіями "Ліга" та "Єдина Росія" міністр відповів: "Так, це була політична угода, щодо якої відбувалася трансляція у всесвітній мережі. Предметом угоди була співпраця між молодіжними рухами у культурних та економічних питаннях, так же само, як і з іншими партіями, такими як "Національний фронт" у Франції та партією свободи в Австрії".

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Як повідомляв УНІАН, глава МВС Італії назвав окупацію Криму законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією».

19 липня Трамп заявив, що очікує на наступну зустріч з президентом Росії Путіним та вірить у можливість врегулювання ситуації в Україні.

"Саміт з Росією мав великий успіх, за виключенням справжнього ворога народу - засобів масової інформації фальшивих новин. Я з нетерпінням очікую на нашу другу зустріч для того, щоб ми розпочали реалізовувати деякі з багатьох справ, які обговорювалися, в тому числі припинення тероризму, безпеку для Ізраїлю, ядерне нерозповсюдження, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Середньому Сході, Північну Корею...", - сказав американський президент.

За його словами, "є багато відповідей, деякі легкі, деякі складні для цих проблем... але вони усі можуть бути врегульовані".

За даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.