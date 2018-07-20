Глава МВС Італії назвав окупацію Криму законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією»

Італійський міністр, чия партія відкрито співпрацювала з "Єдиною Росією", виступає за скасування санкцій проти РФ.

Віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією».

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The Washington Post.

Зокрема, його запитали, чому він виступає за скасування санкцій стосовно Росії.

«Тому що вони не довели, що стали корисними, і відповідно до отриманої інформації, вони наносять шкоду італійському експорту», - наголосив Сальвіні.

Також італійський міністр стверджує, що в Криму у 2014 році відбувся «референдум».

На уточнююче запитання, що то був фальшивий референдум, Сальвіні відповів, що це точка зору журналіста.

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"Відбувся референдум, і 90% людей проголосували за повернення Криму до Російської Федерації», - переконаний Сальвіні.

При цьому на допитливіть кореспондента видання, що то був за «референдум», коли на півострові були російські солдати, міністр запропонував порівняти його з революцією в Україні.

«Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була «псевдореволюцією», профінансованою закордонними країнами - схожою з революціями під час «Арабської весни»... Існують певні історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації», - сказав італійський міністр.

Крім того Сальвіні прокоментував звинувачення, що його партія "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі") бере кошти від російської керівної партії Путіна "Єдина Росія".

"Це фальшиві новини. Ми судимося з тими, хто повідомляє про це. Це не правда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або жодного долара", - стверджує він.

Водночас, щодо існування угоди між партіями "Ліга" та "Єдина Росія" міністр відповів: "Так, це була політична угода, щодо якої відбувалася трансляція у всесвітній мережі. Предметом угоди була співпраця між молодіжними рухами у культурних та економічних питаннях, так же само, як і з іншими партіями, такими як "Національний фронт" у Франції та партією свободи в Австрії".

The Washingtom Post зазначає, що спробувало знайти докази для підтвердження слів Сальвіні щодо порівняння Революції гідності в Україні з революціями в деяких арабських країнах, але не виявило їх. Видання заауважує, що така інформація широко поширювалася лише після того, як російські ЗМІ її публікували.