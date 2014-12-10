Мер Запоріжжя закликає депутатів міськради прийти на сесію

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з інформацією на моніторах в сесійному залі на даний момент у залі «залишилося 25 депутатів, сесія нелегітимна».

Цьому передувало те, що на сесію прийшов народний депутат Олег Ляшко і зажадав від мера Олександра Сіна написати заяву про відставку за власним бажанням. А мер Запоріжжя Сін у свою чергу заявив, що готовий винести питання про довіру йому на голосування депутатів.

Зараз мер просить депутатів, яких до початку сесії було в залі 58, повернутися на робочі місця і продовжити роботу сесії, але поки що безуспішно.

Читайте такожАваков відповів меру Запоріжжя: У МВС немає інформації про нібито підготовку захоплення влади у містіЗа даними місцевих ЗМІ, Сін вже написав під тиском мітингувальників заяву про відставку.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в Запоріжжі проходить сесія Запорізької міськради, напередодні якої мер Запоріжжя Сін оприлюднив на офіційному сайті міськради «екстрену заяву» про «заплановане на найближчі дні силове захоплення влади в місті із залученням озброєних бойовиків і проплачених псевдоактивістів» з метою «усунення від виконання обов'язків депутатів міської ради, виконкому міськради і міського голови».

Вранці 10 грудня перед будівлею мерії зібралося більш як 300 людей з вимогами відставки мера Запоріжжя Олександра Сіна.

Учасники акції протесту стоять з плакатами «Запоріжжя без Сіна!», «Злодій повинен сидіти!», встановили клітку, в якій розмістили опудало з прізвищем мера і вимагають від Олександра Сіна піти у відставку.