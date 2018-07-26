Побиття нардепа Найєма: ЗМІ опублікували нове відео нападу

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Мустафу Найєма, йому зламали щелепу.

З’явилося відео з камери спостереження, на якому видно, як один із підозрюваних накинувся на народного депутата Мустафу Найєма.

Новий відеозапис опублікувало видання Українська правда.

На ньому видно, як чоловік у червоній сорочці підійшов до колони і зупинився біля неї.

Повз нього пробіг інший чоловік, який одночасно говорив по телефону. За останнім біг Мустафа Найєм, намагаючись його наздогнати.

Відео: Українська правда

Далі вже видно, як чоловік в сорочці біжить за нардепом. Вони вибігли на дорогу і чоловік у сорочці накинувся на нього і між ними почалася сутичка. Далі обидва впали на дорогу, чоловік у сорочці підвівся і почав тікати.

Після цього Мустафа Найєм вже побіг за чоловіком у сорочці. Вони зникли з поля зору камери спостереження.

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Водночас другий чоловік, за яким спочатку біг нардеп, певний час спостерігав за сутичкою і потім також втік.

"Чоловік у сорочці схожий на одного із підозрюваних у побитті нардепа - Умолта Темербулатова. З усіх фігурантів, зафіксованих на попередніх оприлюднених відео, лише Темербулатов був одягнутий у червону сорочку. Йому інкримінують хуліганство", - пише УП.

"Другий чоловік, за яким спочатку біг нардеп, схожий на Магомеда-Аміна Саітова, після нападу на Найєма він втік до Азербайджану", - додає видання.

Нагадаємо, 30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку через 2 години після сутички.