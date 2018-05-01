Найєм заявив, що чоловік, який його бив, утік з України в Баку

Також Найєм звернув увагу, що поліція досі не знайшла автомобіль BMW, на якому приїхав цей чоловік.

Четвертий учасник групи, що напала на народного депутата України Мустафу Найєма, і який наносив удари, втік з України в Баку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам народний депутат.

"Найдивніше відбувається з четвертим учасником події, що приїхав "на підписку", безпосередньо наносив удари і судячи з усього був старшим у цій групі. Адреси реєстрації хлопця поліції були відомі, самого хлопця вже ідентифікували і обіцяли знайти, але тільки що з'ясувалося, що він...зник і встиг ВІДЛЕТІТИ в Баку рейсом із Борисполя", - написав він.

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Також Найєм звернув увагу, що поліція досі не виявила автомобіль BMW, на якому приїхав цей чоловік.

"Автомобіль BMW (АА 9559 МІ), на якому він приїхав, операція "перехоплення" чомусь не зафіксувала і він досі не знайдений, хоча все відбувалося в один і той же час і другу машину знайшли. Відео відстеження автомобіля у слідства немає і воно не вимагалось. Крім цього сам автомобіль був оголошений в розшук із великим запізненням", - пише Найєм.

Нардеп також додав, що спочатку нападникам інкримінувалася стаття "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", але пізніше їм пред'явили звинувачення в хуліганстві. За його словами "епізодів побиття було два і участь у них брали кілька людей".

Також Найєм повідомив, що досі слідство не призначило судмедекспертизу.

"Без цих звернень та експертиз (привіт знаменитій поправці КПК) матеріали для передачі справи в суд будуть неповними. При цьому нам підтвердили, що чергові судді Шевченківського суду сьогодні були на робочому місці", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, інцидент за участю депутата Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма в центрі Києва стався ввечері 30 квітня.

Поліцейські встановили, що потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли.

Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Особу ще одного учасника конфлікту - водія BMW - поліція встановила, але його поки не вдалося знайти.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нападники на Найєма – студенти Київського національного університету, чеченці за національністю.