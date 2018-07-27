Путін заявив про необхідність "вивчити та опрацювати" ідею про референдум на Донбасі
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що ідея про проведення референдуму на тій частині Донбасу, яка окупована російськими військами і найманцями, потребує додаткового вивчення і опрацювання.
Про це Путін сказав по завершенні дводенного саміту БРІКС в Йоганнесбурзі (ПАР), повідомляє сайт Кремля.
"Я поки що утримаюся від коментарів, це дуже тонка, чутлива сфера, яка потребує додаткового вивчення і опрацювання", - заявив Путін.
Як повідомляв УНІАН, 20 липня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Путін під час зустрічі з президентом США Трампом у Гельсінкі 16 липня вніс пропозицію провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути його. У пропозиції Путіна йшлося про проведення голосування жителями окупованих територій з приводу їх статусу за участю міжнародного співтовариства.
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Раніше 16 липня Путін заявив, що домовився з Трампом пропрацювати на експертному рівні питання врегулювання кризи в Україні. «Ми говорили про Україну, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки що на експертному рівні», - сказав Путін.
Як повідомило американське видання The Hill, посол РФ в США Анатолій Антонов підтвердив, що Путін на зустрічі з Трампом торкнувся теми референдуму. За словами посла, президент РФ зробив «конкретні пропозиції» щодо того, яким чином вирішити поточний конфлікт. Пізніше прес-секретар Ради національної безпеки при Білому домі Гаррет Маркіс заявив, що в адміністрації Трампа не підтримуватимуть пропозицію президента Росії про референдум на Донбасі для визначення статусу окупованого Росією регіону.
25 липня українська сторона на переговорах в Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі наголосила, що про жодні "референдуми" на Донбасі мови бути не може і закликала Росію розформувати "ДНР" і "ЛНР".