Путін заявив, що експерти РФ і США опрацюють "нові ідеї щодо врегулювання кризи в Україні"

Володимир Путін заявив, що це може стати елементом руху вперед.

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що на переговорах із американським лідером Дональдом Трампом домовилися опрацювати на експертному рівні питання "врегулювання кризи в Україні".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю російському "Першому каналу".

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"Ми говорили по Україні, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки що на експертному рівні", - сказав Путін

Він заявив, що це може стати елементом руху вперед.

"На мій погляд, це теж позитивний елемент руху вперед, може бути, так я скажу дуже акуратно", - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів із президентом США Дональд Трамп заявив про "внутрішньоукраїнську" кризу і запропонував США "настроювати" Україну на виконання Мінських угод.

Також Путін заявив, що президент США Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною, але для РФ «питання закрите».