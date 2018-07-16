Путін заявив, що експерти РФ і США опрацюють "нові ідеї щодо врегулювання кризи в Україні"
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що на переговорах із американським лідером Дональдом Трампом домовилися опрацювати на експертному рівні питання "врегулювання кризи в Україні".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю російському "Першому каналу".
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"Ми говорили по Україні, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки що на експертному рівні", - сказав Путін
Він заявив, що це може стати елементом руху вперед.
"На мій погляд, це теж позитивний елемент руху вперед, може бути, так я скажу дуже акуратно", - додав Путін.
Як повідомляв УНІАН раніше, президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів із президентом США Дональд Трамп заявив про "внутрішньоукраїнську" кризу і запропонував США "настроювати" Україну на виконання Мінських угод.
Також Путін заявив, що президент США Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною, але для РФ «питання закрите».