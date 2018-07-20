Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі - Bloomberg

Путін погодився не згадувати ідею про референдум на прес-конференції після зустрічі, щоб дати президенту США час обміркувати цю ідею.

Президент Росії Володимир Путін на закритій частині наради з іноземними послами в МЗС 19 липня повідомив, що запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох учасників наради.

Зокрема, Путін запропонував провести референдум серед місцевих жителів окупованого Донбасу щодо статусу регіону. Все це має пройти під егідою міжнародного співтовариства.

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За даними видання, Путін погодився не згадувати ідею про референдум на прес-конференції після зустрічі, щоб дати президенту США час обміркувати цю ідею.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію, зазначивши лише, що по Донбасу "обговорювалися деякі нові ідеї", які "будуть опрацьовуватися".

"Хоча Путін охарактеризував пропозицію як таку, що допоможе покласти край чотирирічному конфлікту в Україні, [Трампу] буде важко "продати" референдум Україні та її союзникам у Європі", - пише Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною, але для РФ це «питання закрите».

«Позиція президента Трампа відома - він її дотримується, він говорить про незаконність приєднання Криму до РФ. У нас інша точка зору. Ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом, статутом ООН. Для нас, для РФ, це питання закрите. Все», - сказав Путін.