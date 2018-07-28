У Вселенському патріархаті заявили про початок першого етапу імплементації Томосу

Президент Петро Порошенко напередодні зустрівся з делегацією Вселенського Патріархату.

Представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл заявляє, що почалася перша частина імплементації Томосу про надання автокефалії Українській православної церкви.

Про це він сказав на під час зустрічі з президентом Петром Порошенко в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами митрополита, делегаціі Вселенського патріархату під час візитів до інших автокефальних православних церков "офіційно інформували їх про рішення Вселенського Патріархату, і зверталися з проханням, щоб вони погодилися об'єднатися за цією процедурою".

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"Це перша частина імплементації, яка вже почалася і ми завжди, ми цього не приховуємо, відкрито приймаємо тих, хто відвідує також Його Святість для обговорення наступного кроку", - додав Еммануїл.

Делегація Константинопольського патріархату передала Порошенку послання Варфоломія, в якому він говорить, що Константинопольська церква взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України.

Раніше в Константинопольському патріархаті заявляли, що Варфоломій у питанні надання томосу про автокефалію Українській православній церкві має намір координувати свої дії з іншими помісними церквами світу.