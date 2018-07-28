У Вселенському патріархаті заявили про початок першого етапу імплементації Томосу
Представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл заявляє, що почалася перша частина імплементації Томосу про надання автокефалії Українській православної церкви.
Про це він сказав на під час зустрічі з президентом Петром Порошенко в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.
За словами митрополита, делегаціі Вселенського патріархату під час візитів до інших автокефальних православних церков "офіційно інформували їх про рішення Вселенського Патріархату, і зверталися з проханням, щоб вони погодилися об'єднатися за цією процедурою".
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"Це перша частина імплементації, яка вже почалася і ми завжди, ми цього не приховуємо, відкрито приймаємо тих, хто відвідує також Його Святість для обговорення наступного кроку", - додав Еммануїл.
Делегація Константинопольського патріархату передала Порошенку послання Варфоломія, в якому він говорить, що Константинопольська церква взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України.
Раніше в Константинопольському патріархаті заявляли, що Варфоломій у питанні надання томосу про автокефалію Українській православній церкві має намір координувати свої дії з іншими помісними церквами світу.