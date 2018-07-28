Єдина помісна церква довершить утвердження незалежності України – Порошенко

На переконання президента, автокефалія православної церкви в Україні є питанням національної безпеки України та світової геополітики.

Президент Петро Порошенко вважає, що томос про автокефалію православної церкви в Україні довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на державному заході з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Руси-України.

«Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян… Особливо тих, котрі зараз перебувають поза спілкуванням із вселенським православ’ям. Я гарантую - влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Але наголошую: й іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним «обрубати всі щупальця», якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор», - сказав президент.

За його словами, Російська православна церква абсолютно підтримує імперську політику РФ.

«В тій країні, країні-агресорі, православна церква лише на папері відокремлена від держави, а насправді вона сама назвалася «скрепою» режиму. Вона цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Ба більше: сама доктрина «Русского мира» народилася в люксових келіях ієрархів РПЦ», - додав президент.

Порошенко наголосив, що така ситуація є прямою загрозою національній безпеці України, що зобов’язує діяти.

«І з перших днів мого президентства я поставив собі за мету добиватися створення Єдиної помісної православної церкви та визнання її вселенським патріархом. Автокефалія – це питання нашої незалежності. Це питання нашої національної безпеки. Це питання всієї світової геополітики», - підкреслив Порошенко.

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Петро Порошенко наголосив, що віряни і церковні громади самі вирішуватимуть, чи приєднуватись їм до єдиної помісної церкви.

За словами президента, українське суспільство очікує на рішення про надання томосу на автокефалію української православної церкви, суспільство готове до нього, але опоненти «в безсилій злобі» застосовують увесь арсенал пропаганди і маніпуляцій.

Президент особливо підкреслив, що віряни і церковні громади самі вирішуватимуть, чи приєднуватись їм до помісної церкви.

«Томос, хай пошле нам його Господь, не означатиме, що в Україні постане державна церква. Влада ж, як і раніше, і тепер, поважатиме усі конфесії, не відступаючи від духу і букви Основного Закону – Конституції України», - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що конституційні засади державно-церковних відносин є непорушними.

«Україна – багатоконфесійна держава, для якої релігійний мир – велика цінність», - сказав президент.

Він закликав і надалі докладати всіх зусиль для миру в Україні, для налагодження співпраці між релігійними громадами заради майбутнього.

«Ми всі пишаємося тим, що в Україні найскладніші питання співжиття релігій та культур завжди вирішувалися мирно, без насильства, у правовому полі. На жаль, наш внутрішній мир грубо порушила російська агресія. Упевнений, тільки Бог дав нам сил, щоб зупинити одну з найбільших армій світу. Лише віра дала нам таку величезну любов до Вітчизни», - зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що зараз увесь наш народ як ніколи потребує Слова Божого, потребує єдності, потребує миру.

Президент подякував вселенському патріарху Варфоломію І за постійну увагу до України, а особливо – за нещодавнє нагадування про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ.

«Про те, що перехід Київської митрополії під контроль Москви, який стався в сімнадцятому столітті, відбувся в неканонічний спосіб», - додав президент.

«І за те Послання, яке він вчора передав нам, в якому чітко задекларована така довгоочікувана мета. Ця мета – «дарування українській церкві автокефалії», - наголосив Порошенко.

«І ми радіємо з того, що Його Всесвятість як духовний провідник сотень мільйонів православного люду, як політична фігура глобального масштабу чує наш голос і наші прохання», - зазначив він.

Президент привітав кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Русі-України.

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Крім того Порошенко вважає, що богослужбовою мовою в єдиній помісній церкві стане українська мова.

«Ми утверджуємо українську мову – складову сили та успіху нашого народу. Я переконаний, що вона стане богослужбовою мовою в єдиній помісній церкві», - сказав він.

«Ми повертаємо православній церкві українську ідентичність і рівне місце посеред православних церков світу. І, до речі, на захисті ідентичності українського народу наголошує у своєму посланні до нас Його всесвятість вселенський патріарх», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.