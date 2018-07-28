Адміністрація президента: рішення про надання томосу вже ухвалено

Сьогодні представник Вселенського патріарха офіційно повідомив про те, що рішення про надання автокефалії українській церкві ухвалено.

Сьогодні в день 1030-річниці хрещення Київської Русі-України томос про автокефалію Української православної церкви (УПЦ) не повинні були надавати.

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Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Ростислав Павленко. Сьогодні не повинні були надати томос про автокефалію Української православної церкви. Головне, що рішення вже ухвалено, зазначив він у коментарі LIGA.net. Відповідаючи на питання з приводу очікувань томосу саме сьогодні, Павленко зазначив, що іноді люди самі вигадують собі привід для сподівань. "Томос не повинні були надати саме сьогодні", - сказав він.

Чиновник підкреслив, що сьогодні представник Вселенського патріарха офіційно повідомив про те, що рішення про надання автокефалії українській церкві ухвалено.

"Щоб були виконані всі процедури, щоб все було канонічно потрібен певний час. Йде процедура. Завершується інформування інших церков, після чого Вселенська патріархія перейде до наступного етапу надання томосу. Головне, що рішення ухвалено і ми йдемо до своєї мети", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Вселенський патріархат почав процедуру, необхідну для надання автокефалії УПЦ. Делегація Константинопольського патріархату передала президенту Петру Порошенку послання Варфоломія, в якому він говорить, що Константинопольська церква взяла на себе ініціативу відновити помісну церкву в Україні.

Сьогодні патріарх Філарет на церемонії до 1030-ї річниці хрещення Русі сказав, що Помісний собор одноголосно підтримав автокефалію української церкви відразу після проголошення незалежності України 25 років тому.