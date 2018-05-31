Філарет розповів, коли церква в Україні може отримати автокефалію (відео)

14:02, 31 травня 2018
Політика
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Вже скоро українська церква може отримати автокефалію / dt.ua

Про це розповів Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає 24 канал.

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Після того, як Вселенський патріархат надасть українській православній церкві Томос, об'єднаються в одну помісну церкву Православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, а також кілька єпископів та помісних церков Московського патріархату.

"Є всі сподівання, що найближчим часом, я думаю, це буде в липні, ми отримаємо Томос і автокефалію", – сказав Філарет.

До речі, 31 травня питання про надання автокефалії української церкви розглянуть 12 єпископів Константинопольського патріархату.

Нагадаємо, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні, і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже близька» до отримання томосу.

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Теги: #Україна#церква#автокефалія УПЦ КП