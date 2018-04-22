Вселенський Патріархат почав процедуру надання автокефалії Українській православній церкві

Відповідне рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату.

Вселенський Патріархат починає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко в Facebook.

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"Відповідне рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату, який напередодні прийняв до розгляду звернення від Президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні, Постанову Верховної Ради на його підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков", - йдеться в повідомленні президента.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії Православній церкві в Україні й просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня, Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православної церкви в Україні.