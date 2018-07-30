Вища рада правосуддя звернеться до Ради для оцінки дій депутата Лінька в Оболонському суді

За результатом розгляду повідомлення судді Оболонського райсуду Києва про втручання в його діяльність також прийнято рішення внести до ГПУ подання про притягнення до відповідальності осіб за невнесення відомостей до ЄРДР.

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради щодо оцінки дій народного депутата Дмитра Лінька (Радикальна партія).

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Як повідомила прес-служба ВРП, рішення прийнято за результатом розгляду повідомлення судді Оболонського районного суду міста Києва Сергія Родіонова про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

У повідомленні судді, зокрема, зазначено, що 8 жовтня 2017 року ним як слідчим суддею розглядалось клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо двох осіб, які підозрюються у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу.

Суддя зазначає, що під час розгляду вказаних клопотань у залі суду перебувала група невідомих молодих чоловіків, серед яких був депутат Лінько.

"Особи поводили себе зухвало, заважали проводити судове засідання, у тому числі висловлювали погрози застосування насильства, перешкоджали виходу із зали судових засідань судді Родіонову та секретарю судових засідань, намагалися заподіяти тілесні ушкодження підозрюваним, які перебували під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що того ж дня Лінько поширив в інтернеті інформацію про те, що суддя Родіонов взяв $30 тис. хабара за те, що випустить на волю автовикрадачів.

У ВРП підкреслили, що органи прокуратури після розгляду звернення судді Родіонова не виявили у діях вказаних осіб ознак кримінального правопорушення, тому до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено відомостей, зазначених у повідомленні судді.

"Під час засідання ВРП констатувала грубе порушення вимог кримінального процесуального законодавства України з боку посадових осіб Генпрокуратури з урахуванням положень ст. 214 Кримінального кодексу, яке полягає у невнесенні відповідних відомостей до ЄРДР за повідомленням судді про вчинене кримінальне правопорушення, пересиланні повідомлення судді та запитів Вищої ради правосуддя з одного правоохоронного органу до іншого", - зазначили у ВРП.

Також наголошено, що згідно зі статтею закону «Про статус народного депутата» у своїй діяльності депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв і вчинків, що компрометують його, виборців, Верховну Раду України, державу.

"Отже, дії Лінька 8 жовтня 2017 року в Оболонському районному суді міста Києва не відповідають вимогам Конституції та законам України", - зазначають у ВРП.

З огляду на викладене 26 липня цього року ВРП ухвалила звернутися до ВР щодо оцінки дій Лінька, а саме щодо дотримання етики та високих стандартів поведінки народного депутата.

Також ВРП ухвалила внести до Генеральної прокуратури подання про притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими допущено бездіяльність, що полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за повідомленням Родіонова.