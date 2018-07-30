Вища рада правосуддя звернеться до Ради для оцінки дій депутата Лінька в Оболонському суді
Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради щодо оцінки дій народного депутата Дмитра Лінька (Радикальна партія).
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Як повідомила прес-служба ВРП, рішення прийнято за результатом розгляду повідомлення судді Оболонського районного суду міста Києва Сергія Родіонова про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.
У повідомленні судді, зокрема, зазначено, що 8 жовтня 2017 року ним як слідчим суддею розглядалось клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо двох осіб, які підозрюються у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу.
Суддя зазначає, що під час розгляду вказаних клопотань у залі суду перебувала група невідомих молодих чоловіків, серед яких був депутат Лінько.
"Особи поводили себе зухвало, заважали проводити судове засідання, у тому числі висловлювали погрози застосування насильства, перешкоджали виходу із зали судових засідань судді Родіонову та секретарю судових засідань, намагалися заподіяти тілесні ушкодження підозрюваним, які перебували під вартою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що того ж дня Лінько поширив в інтернеті інформацію про те, що суддя Родіонов взяв $30 тис. хабара за те, що випустить на волю автовикрадачів.
У ВРП підкреслили, що органи прокуратури після розгляду звернення судді Родіонова не виявили у діях вказаних осіб ознак кримінального правопорушення, тому до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено відомостей, зазначених у повідомленні судді.
"Під час засідання ВРП констатувала грубе порушення вимог кримінального процесуального законодавства України з боку посадових осіб Генпрокуратури з урахуванням положень ст. 214 Кримінального кодексу, яке полягає у невнесенні відповідних відомостей до ЄРДР за повідомленням судді про вчинене кримінальне правопорушення, пересиланні повідомлення судді та запитів Вищої ради правосуддя з одного правоохоронного органу до іншого", - зазначили у ВРП.
Також наголошено, що згідно зі статтею закону «Про статус народного депутата» у своїй діяльності депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв і вчинків, що компрометують його, виборців, Верховну Раду України, державу.
"Отже, дії Лінька 8 жовтня 2017 року в Оболонському районному суді міста Києва не відповідають вимогам Конституції та законам України", - зазначають у ВРП.
З огляду на викладене 26 липня цього року ВРП ухвалила звернутися до ВР щодо оцінки дій Лінька, а саме щодо дотримання етики та високих стандартів поведінки народного депутата.
Також ВРП ухвалила внести до Генеральної прокуратури подання про притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими допущено бездіяльність, що полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за повідомленням Родіонова.