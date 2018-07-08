Нардеп-"радикал" потрапив у ДТП: з'явилися подробиці аварії (відео)
04:10, 08 липня 2018Інциденти
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Учасники аварії за участю нардепа-"радикала" відбулися саднами та переляком.
Нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько потрапив у ДТП на Кіровоградщині
Нардеп від "Радикальної партії" Дмитро Лінько потрапив у ДТП на Кіровоградщині.
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За свідченнями очевидців, його водій не впорався з кермуванням і зачепив вантажівку, йдеться у сюжеті ТСН.
Від удару позашляховик відкинуло на господарчу споруду при дорозі. Усі учасники пригоди відбулися саднами та переляком. На місці склали європротокол і роз'їхалися.
Раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Лінько живий - його врятував пасок безпеки.
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