Нардеп-"радикал" потрапив у ДТП: з'явилися подробиці аварії (відео)

04:10, 08 липня 2018
Інциденти
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За свідченнями очевидців, його водій не впорався з кермуванням і зачепив вантажівку, йдеться у сюжеті ТСН.

Від удару позашляховик відкинуло на господарчу споруду при дорозі. Усі учасники пригоди відбулися саднами та переляком. На місці склали європротокол і роз'їхалися. 

Раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Лінько живий - його врятував пасок безпеки.

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Теги: #ДТП#нардеп