Нардеп-радикал потрапив у серйозну ДТП: оприлюднено відео з місця аварії

08:41, 07 липня 2018
Інциденти
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У автівки відпало колесо / скріншот

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Як повідомив своїй сторінці у Facebook лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, Лінько живий і впевнений, що його врятував пасок безпеки.

Про причини та обставини аварії не повідомляється. При цьому Ляшко оприлюднив відеозапис, на якому можна побачити наслідки аварії. Як видно на відеозапису, автомобіль нардепа врізався у будівлю, у машини відпало колесо, а у салоні спрацювали подушки безпеки.

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Теги: #ДТП#нардеп