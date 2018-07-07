Нардеп-радикал потрапив у серйозну ДТП: оприлюднено відео з місця аварії
08:41, 07 липня 2018Інциденти
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Як видно на відеозапису, автомобіль нардепа врізався у будівлю, у машини відпало колесо, а у салоні спрацювали подушки безпеки.
У автівки відпало колесо / скріншот
Напередодні, 6 липня, народний депутат від «Радикальної партії» Дмитро Лінько потрапив у серйозну ДТП на Кіровоградщині.
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Як повідомив своїй сторінці у Facebook лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, Лінько живий і впевнений, що його врятував пасок безпеки.
Про причини та обставини аварії не повідомляється. При цьому Ляшко оприлюднив відеозапис, на якому можна побачити наслідки аварії. Як видно на відеозапису, автомобіль нардепа врізався у будівлю, у машини відпало колесо, а у салоні спрацювали подушки безпеки.
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