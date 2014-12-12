Порошенко і Еббот: "Боїнг" збили бойовики російським "Буком"

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Президент України Петро Порошенко та Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт провели зустріч з членами австралійської робочої групи з розслідування обставин катастрофи літака МН-17.

За словами Петра Порошенка, попередні результати розслідування підтвердили, що літак був збитий російською ракетою. «Розвіддані свідчать, що в повітряне судно була випущена ракета з системи «Бук-М», яка була завезена з Росії на Донбас разом з екіпажем», — підкреслив Петро Порошенко.

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В свою чергу Тоні Ебботт зазначив: «Зранку 17 липня літак МН-17 був збитий в небі бойовиками, підтримуваними Росією». Він подякував австралійській групі за оперативність і ефективну роботу. Прем’єр Ебботт також відзначив допомогу української влади в організації роботи австралійських експертів.