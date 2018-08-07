Порошенко доручив РНБО готуватися до втручання Росії у вибори

"Немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси, щоб зламати небезпечну для агресора європейську єдність та солідарність з Україною", - заявив він.

Президент України Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони передбачити окреме засідання щодо протидії втручанню Російської Федерації в вибори.

Про це глава держави заявив на своїй сторінці в Facebook. Він додав, що Україна має бути готова до "протидії гібридним викликам".

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"У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. І в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, та й в абсолютній більшості західних столиць немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси, щоб зламати небезпечну для агресора європейську єдність та солідарність з Україною, внести розкол у трансатлантичний альянс та підтримати популістичні, націоналістичні та євроскептичніполітичні сили. Домовились з лідерами ЄС та США тісно координувати наші зусилля та взаємодіяти на всіх рівнях. Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори", - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов не виключає, що Російська Федерація може вдатися до агресивних військових дій, якщо їй не вдасться вплинути на результати виборів в Україні.