Росія може перейти у наступ, якщо їй не вдасться вплинути на вибори в Україні - Турчинов

Секретар РНБО також переконаний, що одним із пріоритетів РФ є внутрішня дестабілізація в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов не виключає, що Російська Федерація може вдатися до агресивних військових дій, якщо їй не вдасться вплинути на результати виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Сьогодні ми знаємо весь розклад збройних сил РФ вздовж нашого кордону і вони саме готують їх до активних військових дій. Інше питання, коли це може бути використано і коли вони можуть розпочати масштабну провокацію. Ми повинні бути готові щодня до цього", - сказав секретар РНБО.

За його словами, концентрація військ, яка відбувається на сході і на півдні нашої країни, свідчить про те, що Росія не знімає з порядку денного саме агресивну військову форму тиску на Україну.

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"Безумовно, сьогодні у них один із пріоритетів – внутрішня дестабілізація ситуації. Безумовно, вони будуть намагатись впливати на результати президентських та парламентських виборів, але ми не виключаємо і агресивні військові дії проти нашої країни, коли вони побачать, що інші форми не дають результатів", - заявив Турчинов.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов запропонував ввести кримінальну відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора, зокрема для тих, хто проводить закупівлі в Російській Федерації.