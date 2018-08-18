Глава МЗС Німеччини заявив про "стриманий оптимізм" щодо введення миротворців на Донбас

Також він зазначив, що зняття санкцій з Росії можливе лише після реалізації мінських угод.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має "стриманий оптимізм" щодо введення миротворчої місії ООН в зону конфлікту на сході України.

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"Ми хочемо надати нову динаміку мінському процесу. Я відчуваю обережний оптимізм в тому, що стосується миротворчої місії ООН. Ми ведемо переговори з Києвом і Москвою з цього питання. Якщо вдасться реалізувати мінські угоди, то ми зможемо обговорювати зняття санкцій", - сказав Маас, передає ЄвроПравда з посиланням на Welt.

Крім цього, німецький міністр також розкритикував зовнішню політику Росії. "Зараз у мене виникає відчуття, що Москва свідомо хоче використовувати вакуум у світовій політиці, який залишає після себе Білий дім", - додав він.

Україна наполягає на введенні місії ООН на всю територію непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей, зокрема й на кордон з РФ, проте Москва каже, що миротворці повинні розміщуватися лише на лінії розмежування сторін і мати функцію охорони вже існуючої місії ОБСЄ.