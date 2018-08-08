Крим, Сенцов, миротворці: Порошенко провів телефонну розмову з Помпео

У прес-службі президента України повідомили, що Помпео привітав Порошенка з успішним початком процесу запуску Антикорупційного суду.

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео. Сторони обговорили, зокрема санкції проти Росії, розміщення миротворців ООН на Донбасі та проблему звільнення політв’язнів Кремля.

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Як повідомив Порошенко у Facebook, він подякував Помпео за історичну декларацію про невизнання спроби анексії Криму Росією.

«Підходи США щодо політики відносно Росії залишаються чіткими і недвозначними – допоки Кремль не змінить свою конфронтаційну політику, ціна агресії для Росії буде і надалі зростати. У ході розмови наголосили, що політика санкцій щодо Росії зберігатиметься, допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, включно з Кримом», – зазначив президент.

Сторони також обговорили важливість скоординованих дій у рамках просування ініціативи розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу.

«Важливу під час телефонної розмови приділили питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які утримуються в Росії та на окупованих територіях на Донбасі і в Криму. Маємо посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, зокрема Олега Сенцова, який голодує уже 86 день», – підсумував Порошенко.

Як повідомляє прес-служба президента України, глава української держави та державний секретар США підтвердили рішучу позицію Києва та Вашингтону щодо безпекових викликів внаслідок реалізації проекту «Північний потік – 2».

Помпео привітав президента України Петра Порошенка з успішним початком процесу запуску Антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Держдепартаменту США від імені Помпео була оприлюднена Кримська декларація, у якій Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити окупацію українського Криму.

Також у документі США задекларували обов'язок дотримуватися невизнання претензій РФ на суверенну територію України.