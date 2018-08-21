В Польщі відкрили кримінальну справу проти глави Українського товариства

За словами очільника МЗС, українська сторона виступає категорично проти судового переслідування одного з провідних діячів української громади Польщі.

В польщі розпочалося кримінальне провадження проти одного з лідерів української громади, відомого історика Григорія Купріяновича, на якого подали судовий позов за його начебто зневажливі заяви на памятних заходах української громади у Сагрині 8 липня.

Про це у Faccebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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«У Польщі все-таки розпочалося кримінальне провадження проти одного з лідерів української громади, відомого історика Григорія Купріяновича. Люблінський воєвода пан Пшемислав Чарнек подав на нього до суду за те, що той 8 липня цього року виступив із промовою в селі Сагринь (Польща) на відкритті пам’ятника місцевим українським селянам, які в 1944 році стали жертвами каральної акції підрозділу Армії Крайової», - вказав міністр.

«Провиною» Г.Купріяновича, наскільки я розумію, стало те, що він «мав сміливість» сказати, хто був жертвою, а хто здійснив злочин, тобто ще раз озвучив давно відомі факти, які досі нікому навіть на думку не спадало заперечувати. Проте ситуація змінилася з прийняттям у цьому році в Польщі нової редакції Закону «Про Інститут національної пам’яті», - наголосив Клімкін.

Очільник МЗС нагадав, що новий закон викликав гостру міжнародну критику, зокрема в Україні, США та Ізраїлі.

«Ми категорично проти того, щоб судовий механізм використовувався для переслідування одного з провідних діячів української громади Польщі, який, до речі, надзвичайно багато робить для польсько-українського історичного примирення», - заявив міністр.

На його думку, громадянське суспільство Польщі має серйозні підстави для тривоги, адже самі такі регіональні прецеденти, спрямовані, до того ж, проти представника національної меншини, неодноразово ставали в різних країнах початком широкого наступу на демократію.

Нагадаємо, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства раніше відкрила слідство у справі висловлювань голови Українського товариства Григорія Купріяновича, з якими він виступив під час пам’ятних заходів у Сагрині, присвячених вшануванню українців, вбитих там під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.

За словами заступниці окружного прокурора в Замості Еви Кузьніцької, йдеться про статтю Кримінального кодексу, що стосується публічної зневаги польського народу або Республіки Польща, за що загрожує позбавлення волі до трьох років.

До прокуратури у справі слів Купріяновича звернувся люблінський воєвода Пшемислав Чарнек, який вважає, що голова Українського товариства під час свого виступу зрівняв події у Сагрині в 1944 році з подіями на Волині в 1943 році і, як сказав Чарнек, «зрівняв 130 тисяч жертв (поляків) геноциду (начебто вчиненого українськими націоналістами - ред.) з кількома сотнями цивільних українців, які загинули в Сагрині 10 березня 1944 року», що «може бути злочином». На погляд польського воєводи, Купріянович своїми висловлюваннями міг зневажити польський народ.